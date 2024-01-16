Коровкина Пелагея Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Коровкин Павел Анфиногенович
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1926
Сын: Коровкин (korovkin) Пантелеймон Павлович
Отец ребёнка: Коровкин Павел Анфиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно