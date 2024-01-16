Коровкина Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина Пелагея Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Коровкин Павел Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Коровкин (korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)

Отец ребёнка: Коровкин Павел Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Коровкин (korovkin) Пантелеймон Павлович

Отец ребёнка: Коровкин Павел Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Павел Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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