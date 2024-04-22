Коровкин (Korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти01.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Смерть
01.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Осташковский р-н, Святосельский с/с, с. Святое, кладбище