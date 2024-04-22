Коровкин (Korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин (Korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

01.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Коровкин Павел Анфиногенович

Мать: Коровкина Пелагея Владимировна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина К. (Ксения) А. (Анисимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина К. (Ксения) А. (Анисимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина К. (Ксения) А. (Анисимовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина К. (Ксения) А. (Анисимовна)

Военная служба
Неизвестно
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Смерть
01.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Осташковский р-н, Святосельский с/с, с. Святое, кладбище
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