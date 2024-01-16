Коровкина К. (Ксения) А. (Анисимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина К. (Ксения) А. (Анисимовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин (korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)

Смерть
Неизвестно
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