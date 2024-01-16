Коровкина К. (Ксения) А. (Анисимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Павел Павлович (Pavel Pavlovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно