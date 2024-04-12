Калафат Тимофей Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1882
Бракосочетание
06.09.1904
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Елизавета тимофеевна
Мать ребёнка: Калафат Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.02.1912
Сын: Калафат Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Калафат Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Калафат Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Калафат Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно