Калафат Тимофей Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат Тимофей Харлампиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1882

Отец: Калафат Харлампий Федорович

Мать: Калафат Мария Тимофеевна

Бракосочетание
06.09.1904

Жена: Калафат Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Елизавета тимофеевна

Мать ребёнка: Калафат Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.02.1912

Сын: Калафат Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Калафат Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Калафат Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Калафат Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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