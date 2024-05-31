Малиновцева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Малиновцев Тимофей Филатович
Отец ребёнка: Малиновцев Филат Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Бердышева (Малиновцева) Настасья Филатовна
Отец ребёнка: Малиновцев Филат Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Коренкина (Малиновцева) Марфа Филатовна
Отец ребёнка: Малиновцев Филат Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Малиновцева Евдокия Филатовна
Отец ребёнка: Малиновцев Филат Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Смерть
До 1834