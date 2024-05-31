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Малиновцева Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновцев Филат Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Малиновцев Тимофей Филатович

Отец ребёнка: Малиновцев Филат Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Бердышева (Малиновцева) Настасья Филатовна

Отец ребёнка: Малиновцев Филат Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Коренкина (Малиновцева) Марфа Филатовна

Отец ребёнка: Малиновцев Филат Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Малиновцева Евдокия Филатовна

Отец ребёнка: Малиновцев Филат Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Смерть
До 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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