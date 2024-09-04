Ситникова Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитникова Феодосия Николаевна

Ситникова Феодосия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Кирилл Семенович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.

Сын: Ситников Матвей Кирилович

Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: (Ситникова) Пелагея Кириловна

Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
17.08.1888 ст.

Дочь: (Ситникова) Наталия Кириловна

Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.

Сын: Ситников Павел Кирилович

Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.