Ситникова Феодосия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.
Сын: Ситников Матвей Кирилович
Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: (Ситникова) Пелагея Кириловна
Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
17.08.1888 ст.
Дочь: (Ситникова) Наталия Кириловна
Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Ситников Кирилл Семенович
Смерть
Неизвестно