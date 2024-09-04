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Ситников Кирилл Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Феодосия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.

Сын: Ситников Матвей Кирилович

Мать ребёнка: Ситникова Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: (Ситникова) Пелагея Кириловна

Мать ребёнка: Ситникова Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.1888 ст.

Дочь: (Ситникова) Наталия Кириловна

Мать ребёнка: Ситникова Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.

Сын: Ситников Павел Кирилович

Мать ребёнка: Ситникова Феодосия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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