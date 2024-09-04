Ситников Кирилл Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситников Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.
Сын: Ситников Матвей Кирилович
Мать ребёнка: Ситникова Феодосия Николаевна
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: (Ситникова) Пелагея Кириловна
Мать ребёнка: Ситникова Феодосия Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1888 ст.
Дочь: (Ситникова) Наталия Кириловна
Мать ребёнка: Ситникова Феодосия Николаевна
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.
Мать ребёнка: Ситникова Феодосия Николаевна
Смерть
Неизвестно