Котляревский Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1873
Дата смерти15.04.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1873
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: Киселёва Павла Сергеевна
Мать ребёнка: Котляревская Екатерина Николаевна
Смерть
15.04.1939
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва