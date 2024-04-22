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Котляревский Сергей Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.07.1873

Дата смерти

15.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1898

Жена: Котляревская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: Киселёва Павла Сергеевна

Мать ребёнка: Котляревская Екатерина Николаевна

Смерть
15.04.1939
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
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