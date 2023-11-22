Киселёва (Котляревская) Павла (Паулина) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1906
Дата смерти23.03.1978
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1906
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Нина Семёновна
Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Александра Семёновна
Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович
Смерть
23.03.1978