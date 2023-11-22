Киселёва (Котляревская) Павла (Паулина) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва (Котляревская) Павла (Паулина) Сергеевна

Киселёва (Котляревская) Павла (Паулина) Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1906

Дата смерти

23.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1906

Отец: Котляревский Сергей Андреевич

Мать: Котляревская Екатерина Николаевна

Бракосочетание
1929

Муж: Киселёв Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Раиса Семёновна

Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Нина Семёновна

Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Александра Семёновна

Отец ребёнка: Киселёв Семён Иванович

Смерть
23.03.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close