Лысых Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Лысых Павел Петрович
Мать ребёнка: Лысых Гликерия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Сарафанова (Лысых) Анна Петровна
Мать ребёнка: Лысых Гликерия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Лысых Гликерия Прокофьевна
Смерть
Неизвестно