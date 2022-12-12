Новая Слободка
Золотухинский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
296Новая Слободка (Слободка), д. каз.при Гремячем Колодезе.3121115375411Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
7. Нв. Слободка, деревня бывшая государственная, дворов 149, жителей 900
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
616487Новая Слободкадеревня51°54'36°34'M-37-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38612412181д Новая Слободкадеревня