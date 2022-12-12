деревня Новая Слободка, деревня Новая Слободка, Золотухинский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Новая Слободка

Золотухинский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
296Новая Слободка (Слободка), д. каз.при Гремячем Колодезе.3121115375411
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Винниковская волость
7. Нв. Слободка, деревня бывшая государственная, дворов 149, жителей 900

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Золотухинский район
616487Новая Слободкадеревня51°54'36°34'M-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Золотухинский муниципальный район, Сельское поселение Будановский сельсовет
38612412181д Новая Слободкадеревня
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