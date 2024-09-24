Лысых Гликерия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысых Гликерия Прокофьевна

Лысых Гликерия Прокофьевна

avatar

Место рождения

Долгое, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгое, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысых Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Лысых Павел Петрович

Отец ребёнка: Лысых Пётр Иванович

Новая Слободка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Сарафанова (Лысых) Анна Петровна

Отец ребёнка: Лысых Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Лысых Самойло Петрович

Отец ребёнка: Лысых Пётр Иванович

Новая Слободка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.