Лысых Гликерия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысых Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Лысых Павел Петрович
Отец ребёнка: Лысых Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Сарафанова (Лысых) Анна Петровна
Отец ребёнка: Лысых Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Лысых Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно