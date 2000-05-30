Логинова (Синицина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Синицина) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 31.10.1915

Дата смерти

30.05.2000

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Около 1918 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.10.1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
29.10.1935

Дочь: Логинова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
11.02.1942

Сын: Логинов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович

Смерть
30.05.2000

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