Логинова (Синицина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 31.10.1915
Дата смерти30.05.2000
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.10.1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1935
Дочь: Логинова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
11.02.1942
Сын: Логинов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович
Смерть
30.05.2000