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Логинов Владимир Федорович

Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 10.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Звенигород, Звенигород, Московская область
Дедушка был народным заседателем, вроде судьи в с. Козино Одинцовского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова (Синицина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
29.10.1935

Дочь: Логинова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Логинова (Синицина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
11.02.1942

Сын: Логинов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Логинова (Синицина) Мария Александровна

Смерть
Около 10.02.1978
Звенигород, Звенигород, Московская область

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