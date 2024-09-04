Логинов Владимир Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 10.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Дедушка был народным заседателем, вроде судьи в с. Козино Одинцовского района
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1935
Дочь: Логинова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Логинова (Синицина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
11.02.1942
Сын: Логинов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Логинова (Синицина) Мария Александровна
Смерть
Около 10.02.1978