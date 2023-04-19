Параскева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1714 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кондрат Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Михайлович

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Сын: Афанасий Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Михайлович

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Михайлович

Смерть
Неизвестно
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