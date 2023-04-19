Параскева Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кондрат Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Сын: Афанасий Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Михайлович
Смерть
Неизвестно