Тарас Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714
Отец: Михаил
Мать: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кондрат Тарасович
Мать ребёнка: Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Сын: Афанасий Тарасович
Мать ребёнка: Параскева Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Нифонтова
Смерть
Неизвестно