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Тарас Михайлович

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1660 и 1665 г.р.

Мать

Вычислено 1665 г.р.

Жена

Вычислено 1716 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714

Отец: Михаил

Мать: Агафья Яковлевна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Кондрат Тарасович

Мать ребёнка: Параскева Сергеевна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Сын: Афанасий Тарасович

Мать ребёнка: Параскева Сергеевна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Нифонтова

Смерть
Неизвестно
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