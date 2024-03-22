Михаил
Место рождения
Дата рожденияМежду 1660 и 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1660 и 1665
Рождение ребёнка
Вычислено 1707
Сын: Ермолай Михайлович
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1714
Сын: Тарас Михайлович
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Сын: Наум Михайлович
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Яковлевна
Смерть
Неизвестно