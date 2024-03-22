Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Между 1660 и 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1665 г.р.

Дети

Вычислено 1707 г.р.
Вычислено 1714 г.р.
Вычислено 1723 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1660 и 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1707

Сын: Ермолай Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1714

Сын: Тарас Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Наум Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Яковлевна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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