Наум Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Михаил
Мать: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1748
Сын: Дмитрий Наумов
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Венедикт Наумов
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Гаврилова
Смерть
Неизвестно