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Наум Михайлов

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Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1660 и 1665 г.р.

Мать

Вычислено 1665 г.р.

Жена

Дети

Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1754 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Михаил

Мать: Агафья Яковлева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Сын: Дмитрий Наумов

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Венедикт Наумов

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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