Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1660 и 1665 г.р.

Дети

Вычислено 1707 г.р.
Вычислено 1714 г.р.
Вычислено 1723 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1707

Сын: Ермолай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1714

Сын: Тарас Михайлов

Отец ребёнка: Михаил

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Наум Михайлов

Отец ребёнка: Михаил

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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