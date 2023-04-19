Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1707
Сын: Ермолай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Вычислено 1714
Сын: Тарас Михайлов
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Сын: Наум Михайлов
Отец ребёнка: Михаил
Смерть
Неизвестно