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Венедикт Наумов

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1723 г.р.

Мать

Жена

Между 1751 и 1759 г.р.
Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754

Отец: Наум Михайлович

Мать: Евдокия Гаврилова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
14.10.1771 ст.

Жена: Параскева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
14.10.1771 ст.

Жена: Анна Филипова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Иван Венедиктов

Мать ребёнка: Параскева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Елена Венедиктова

Мать ребёнка: Параскева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Петр Венедиктов

Мать ребёнка: Параскева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ефимия Венедиктова

Мать ребёнка: Параскева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Венедиктова

Мать ребёнка: Параскева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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