Венедикт Наумов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754
Отец: Наум Михайлович
Мать: Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
14.10.1771 ст.
Жена: Параскева
Бракосочетание
14.10.1771 ст.
Жена: Анна Филипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Сын: Иван Венедиктов
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елена Венедиктова
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Сын: Петр Венедиктов
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ефимия Венедиктова
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Венедиктова
Мать ребёнка: Параскева
Смерть
Неизвестно