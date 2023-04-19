Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1771 ст.
Муж: Венедикт Наумов
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Сын: Иван Венедиктов
Отец ребёнка: Венедикт Наумов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елена Венедиктова
Отец ребёнка: Венедикт Наумов
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Сын: Петр Венедиктов
Отец ребёнка: Венедикт Наумов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ефимия Венедиктова
Отец ребёнка: Венедикт Наумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Венедиктова
Отец ребёнка: Венедикт Наумов
Смерть
Неизвестно