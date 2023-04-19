Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1771 ст.

Муж: Венедикт Наумов

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Иван Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Наумов

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Елена Венедиктова

Отец ребёнка: Венедикт Наумов

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Петр Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Наумов

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ефимия Венедиктова

Отец ребёнка: Венедикт Наумов

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Венедиктова

Отец ребёнка: Венедикт Наумов

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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