Козлова (Арсеньева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Арсеньева) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1800

Сын: Козлов Николай Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович

Рождение ребёнка
?.12.1802

Сын: Козлов Александр Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович

Рождение ребёнка
24.06.1804

Сын: Козлов Степан Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович

Рождение ребёнка
12.05.1805

Дочь: Арсеньева Софья Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович

Рождение ребёнка
18.09.1807

Сын: Козлов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович

Рождение ребёнка
17.03.1813

Сын: Козлов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович

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