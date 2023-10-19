Козлова (Арсеньева) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1800
Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович
Рождение ребёнка
?.12.1802
Сын: Козлов Александр Павлович
Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович
Рождение ребёнка
24.06.1804
Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович
Рождение ребёнка
12.05.1805
Дочь: Арсеньева Софья Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1807
Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович
Рождение ребёнка
17.03.1813
Отец ребёнка: Козлов Павел Федорович