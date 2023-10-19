Козлов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1813
Рождение ребёнка
23.03.1841
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
20.05.1842
Дочь: Von Klot Sofija Alekseevna
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
20.06.1847
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Андреевна