Козлов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1813

Отец: Козлов Павел Федорович

Мать: Козлова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1841

Сын: Козлов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
20.05.1842

Дочь: Von Klot Sofija Alekseevna

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
20.06.1847

Сын: Козлов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Андреевна

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