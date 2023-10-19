Козлова (Приклонская) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Приклонская) Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Приклонский Андрей Богданович

Мать: Приклонская (княжна Грузинская) София Леоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
23.03.1841

Сын: Козлов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1842

Дочь: von Klot (Kozlova) Sofija Alekseevna

Отец ребёнка: Козлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
20.06.1847

Сын: Козлов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Павлович

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