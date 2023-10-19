Козлова (Приклонская) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
23.03.1841
Отец ребёнка: Козлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1842
Дочь: von Klot (Kozlova) Sofija Alekseevna
Отец ребёнка: Козлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1847
Отец ребёнка: Козлов Алексей Павлович