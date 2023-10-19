Приклонская (княжна Грузинская) София Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1808
Дочь: (Приклонская) Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Приклонский Андрей Богданович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Козлова (Приклонская) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Приклонский Андрей Богданович