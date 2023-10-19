Приклонская (княжна Грузинская) София Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приклонская (княжна Грузинская) София Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1808

Дочь: (Приклонская) Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Приклонский Андрей Богданович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Козлова (Приклонская) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Приклонский Андрей Богданович

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