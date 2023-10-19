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Козлов Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Козлов Федор Дмитриевич

Мать: Козлова Александра Богдановна

Рождение ребёнка
19.10.1800

Сын: Козлов Николай Павлович

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
?.12.1802

Сын: Козлов Александр Павлович

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1804

Сын: Козлов Степан Павлович

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1805

Дочь: Арсеньева Софья Павловна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1807

Сын: Козлов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
17.03.1813

Сын: Козлов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник
Смерть
1820
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