Козлов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
19.10.1800
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
?.12.1802
Сын: Козлов Александр Павлович
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1804
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1805
Дочь: Арсеньева Софья Павловна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
18.09.1807
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.1813
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник
Смерть
1820