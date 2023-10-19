Козлов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1802
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1802
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Сущева (сущова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Козлова Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Козлов Александр Александрович
Мать ребёнка: Козлова Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Козлов Павел Александрович
Мать ребёнка: Козлова Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Тевяшова Устинья Александровна
Мать ребёнка: Козлова Устинья Васильевна
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
1857