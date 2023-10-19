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Козлов Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1802

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1802

Отец: Козлов Павел Федорович

Мать: Козлова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Сущева (сущова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Козлова Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Козлов Александр Александрович

Мать ребёнка: Козлова Устинья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1842

Сын: Козлов Павел Александрович

Мать ребёнка: Козлова Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Тевяшова Устинья Александровна

Мать ребёнка: Козлова Устинья Васильевна

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
1857
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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