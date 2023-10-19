Козлова (Зиновьева) Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Сущева (сущова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Павлович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Козлов Александр Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1842
Сын: Козлов Павел Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Тевяшова Устинья Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Павлович
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1897