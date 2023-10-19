Козлова (Зиновьева) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Зиновьева) Устинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Сущева (сущова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Павлович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Козлов Александр Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1842

Сын: Козлов Павел Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Тевяшова Устинья Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Павлович

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1897
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