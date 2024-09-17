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Быков Дмитрий Михайлович

Место рождения

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1917 год
Место жительства
Неизвестно
Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.03.1902

Жена: Быкова (Никитина) Александра Аристарховна

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1902 год | 2
Рождение ребёнка
11.01.1914

Сын: Быков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Быкова (Никитина) Александра Аристарховна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 98
Смерть
Неизвестно

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