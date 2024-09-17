Быков Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1917 год
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.03.1902
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1902 год | 2
Рождение ребёнка
11.01.1914
Мать ребёнка: Быкова (Никитина) Александра Аристарховна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 98
Смерть
Неизвестно