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Быков Василий Дмитриевич

Место рождения

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1914

Отец: Быков Дмитрий Михайлович

Мать: Быкова (Никитина) Александра Аристарховна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 98
Место жительства
Неизвестно
Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.01.1914
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 98
Смерть
Неизвестно

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