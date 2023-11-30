Быкова (Никитина) Александра Аристарховна
Место рождения
Дата рождения24.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1882
Отец: Аристарх Никитич
Мать: Мария Степановна
Крещение
25.04.1882
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.03.1902
Рождение ребёнка
11.01.1914
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно