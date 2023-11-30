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Быкова (Никитина) Александра Аристарховна

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 или 1842 г.р.

Мать

Вычислено 1842 г.р.

Муж

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1882

Отец: Аристарх Никитич

Мать: Мария Степановна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
25.04.1882
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.03.1902

Муж: Быков Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
11.01.1914

Сын: Быков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Михайлович

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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