Фельк (Штерц) Катарина Элеонора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фельк Иоханн Каспар
Рождение ребёнка
1847
Сын: Фельк Иоханн Фридрих
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фельк Иоханн Гейнрих
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар
Рождение ребёнка
?.01.1854
Сын: Фельк Иоганнес
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар
Рождение ребёнка
?.09.1855
Дочь: Фельк Катарина Элизабет
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар
Рождение ребёнка
30.01.1861
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар
Рождение ребёнка
?.11.1864
Сын: Фельк Иоханн Гейнрих
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар
Смерть
Неизвестно