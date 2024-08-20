Фельк (Штерц) Катарина Элеонора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельк (Штерц) Катарина Элеонора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Иоханн Каспар

Рождение ребёнка
1847

Сын: Фельк Иоханн Фридрих

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фельк Иоханн Гейнрих

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.01.1854

Сын: Фельк Иоганнес

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.09.1855

Дочь: Фельк Катарина Элизабет

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.01.1861

Сын: Фельк Иоханн Кристиан

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.11.1864

Сын: Фельк Иоханн Гейнрих

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Каспар

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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