Бушланов Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Бушланов Илья Иванович
Мать: Бушланова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бушланов Зиновий Алексеевич
Мать ребёнка: Бушланова Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бушланов Семён Алексеевич
Мать ребёнка: Бушланова Параскева Фёдоровна
Смерть
Неизвестно