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Бушланов Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Бушланов Илья Иванович

Мать: Бушланова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Параскева Фёдоровна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бушланов Зиновий Алексеевич

Мать ребёнка: Бушланова Параскева Фёдоровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бушланов Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Бушланова Параскева Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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