Бушланова Параскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Параскева Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бушланов Зиновий Алексеевич

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бушланов Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Алексей Ильич

Смерть
Неизвестно
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