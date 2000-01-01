Бушланова Параскева Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бушланов Зиновий Алексеевич
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бушланов Семён Алексеевич
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно