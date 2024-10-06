Файнштейн Авраам Мойшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файнштейн Авраам Мойшевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файнштейн Мойше

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файнштейн Хаим Абрамович

Мать ребёнка: Файнштейн Хана Срулевна

Буковина, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файнштейн Лейба Абрамович

Мать ребёнка: Файнштейн Хана Срулевна

Бракосочетание
1859

Жена: Файнштейн Хана Срулевна

Смерть
Неизвестно

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