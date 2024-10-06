Файнштейн Хана Срулевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Srul
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Файнштейн Авраам Мойшевич
Буковина, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файнштейн Лейба Абрамович
Отец ребёнка: Файнштейн Авраам Мойшевич
Бракосочетание
1859
Смерть
Неизвестно