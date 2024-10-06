Файнштейн Хана Срулевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файнштейн Хана Срулевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Srul

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файнштейн Хаим Абрамович

Отец ребёнка: Файнштейн Авраам Мойшевич

Буковина, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файнштейн Лейба Абрамович

Отец ребёнка: Файнштейн Авраам Мойшевич

Бракосочетание
1859

Муж: Файнштейн Авраам Мойшевич

Смерть
Неизвестно

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