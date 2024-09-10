Губин Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Губин Федор Иванович
Мать: Губина Акилина
ГАСО, 179-1-45-130об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-203л
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Губина) Феоктиста Федоровна
Мать ребёнка: Губина Устинья Васильевна
ГАСО, 179-1-213-203л
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: (Губина) Пелагия Федоровна
Мать ребёнка: Губина Устинья Васильевна
ГАСО, 179-1-213-203л
Смерть
Неизвестно