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Губин Василий Федорович

Место рождения

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Губин Федор Иванович

Мать: Губина Акилина

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-130об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Устинья Васильевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-203л
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Губина) Феоктиста Федоровна

Мать ребёнка: Губина Устинья Васильевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-203л
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: (Губина) Пелагия Федоровна

Мать ребёнка: Губина Устинья Васильевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-203л
Смерть
Неизвестно

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