Губина Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Устинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Василий Федорович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-203л
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Губина) Феоктиста Федоровна

Отец ребёнка: Губин Василий Федорович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-203л
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: (Губина) Пелагия Федоровна

Отец ребёнка: Губин Василий Федорович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-203л
Смерть
Неизвестно

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