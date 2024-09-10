Губина Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-203л
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Губина) Феоктиста Федоровна
Отец ребёнка: Губин Василий Федорович
ГАСО, 179-1-213-203л
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: (Губина) Пелагия Федоровна
Отец ребёнка: Губин Василий Федорович
ГАСО, 179-1-213-203л
Смерть
Неизвестно