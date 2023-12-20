Козлова Не знаю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Не знаю

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий

Воевал
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий

детей не было
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий

воевал
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий

Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Козлов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий

Клюевка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
год рождения примерный 1901-1903
Рождение ребёнка
12.09.1915

Дочь: Маркелова (Козлова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий

Смерть
Неизвестно

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