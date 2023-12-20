Козлова Не знаю
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий
Воевал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Григорий
детей не было
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Григорий
воевал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий
Рождение ребёнка
07.11.1901
Сын: Козлов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий
Клюевка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
год рождения примерный 1901-1903
Рождение ребёнка
12.09.1915
Дочь: Маркелова (Козлова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий
Смерть
Неизвестно