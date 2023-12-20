Козлов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Григорий
Мать: Козлова Не знаю
Воевал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горский (Козлов) Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
фамилию сменил на фамилию жены
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остренко (Козлов) Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
фамилию сменил на фамилию жены
Смерть
Неизвестно