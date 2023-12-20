Козлов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Григорий

Мать: Козлова Не знаю

Воевал
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горский (Козлов) Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

фамилию сменил на фамилию жены
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остренко (Козлов) Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

фамилию сменил на фамилию жены
Смерть
Неизвестно

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