Титаев Степан Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Титаева Авдотья Куприяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Титаева Авдотья Куприяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титаев Константин Степанович
Мать ребёнка: Титаева Авдотья Куприяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно