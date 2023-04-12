Титаев Степан Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титаев Степан Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титаев Трофим Иванович

Мать: Титаева Ховронья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титаев Семен Степанович

Мать ребёнка: Титаева Авдотья Куприяновна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титаев Тит Степанович

Мать ребёнка: Титаева Авдотья Куприяновна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титаев Константин Степанович

Мать ребёнка: Титаева Авдотья Куприяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титаева Авдотья Куприяновна

Смерть
Неизвестно
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