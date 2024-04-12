Титаева Авдотья Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титаева Авдотья Куприяновна

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титаев Семен Степанович

Отец ребёнка: Титаев Степан Трофимович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титаев Тит Степанович

Отец ребёнка: Титаев Степан Трофимович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титаев Константин Степанович

Отец ребёнка: Титаев Степан Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титаев Степан Трофимович

Смерть
Неизвестно
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