Титаева Авдотья Куприяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титаев Степан Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титаев Степан Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титаев Константин Степанович
Отец ребёнка: Титаев Степан Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно