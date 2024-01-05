Домна Савастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кузма Иванов
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Демид Иванов
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Алимпиада Иванова
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василей Иванов
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Абрамов
Смерть
Неизвестно