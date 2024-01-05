Домна Савастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Савастьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кузма Иванов

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Демид Иванов

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Алимпиада Иванова

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Василей Иванов

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Абрамов

Смерть
Неизвестно
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