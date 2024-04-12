Демид Иванов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Иван Абрамов
Мать: Домна Савастьянова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Демидова
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Маремьяна Демидова
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Демидов
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Николай Демидов
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Демидов
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федосья Демидова
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Михайлова
Смерть
Неизвестно