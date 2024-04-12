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Демид Иванов

Место рождения

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Иван Абрамов

Мать: Домна Савастьянова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Демидова

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Маремьяна Демидова

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Демидов

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Николай Демидов

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Демидов

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федосья Демидова

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Михайлова

Смерть
Неизвестно
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