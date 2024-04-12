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Иван Иванов

Место рождения

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Иван Абрамов

Мать: Домна Савастьянова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Василей Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Филипова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Филипова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Маремьяна Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Филипова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Филипова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Филипова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Филипова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Филипова

Смерть
Неизвестно
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