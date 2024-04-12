Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Иван Абрамов
Мать: Домна Савастьянова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василей Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Филипова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Филипова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Маремьяна Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Филипова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Филипова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Филипова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Филипова
Смерть
Неизвестно