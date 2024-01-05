Ульяна Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Василей Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Маремьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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