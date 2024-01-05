Ульяна Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Маремьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно