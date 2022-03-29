Бережнова (Чечёткина) Нина Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.07.1941
Дата смерти29.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1941
Бракосочетание
19.09.1969
Рождение ребёнка
28.12.1976
Дочь: Жукова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бережнов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бережнов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Бережнов Николай Гаврилович
Смерть
29.03.2022
Саратов, город Саратов, Саратовская область