Бережнова (Чечёткина) Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережнова (Чечёткина) Нина Семеновна

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Место рождения

Малая Гусиха, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.07.1941

Дата смерти

29.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Гусиха, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
19.09.1969

Муж: Бережнов Николай Гаврилович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.12.1976

Дочь: Жукова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бережнов Николай Гаврилович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережнов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Бережнов Николай Гаврилович

Смерть
29.03.2022
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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