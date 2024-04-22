Бережнов Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения08.07.1942
Дата смерти13.04.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1942
Бракосочетание
19.09.1969
Жена: Бережнова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
28.12.1976
Дочь: Жукова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Бережнова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бережнов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Бережнова Нина Семеновна
Смерть
13.04.1992
умер от повторного инфаркта