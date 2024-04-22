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Бережнов Николай Гаврилович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

08.07.1942

Дата смерти

13.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1942

Отец: не указан

Мать: Бережнова Александра Емельяновна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
19.09.1969

Жена: Бережнова Нина Семеновна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.12.1976

Дочь: Жукова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Бережнова Нина Семеновна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережнов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Бережнова Нина Семеновна

Смерть
13.04.1992
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
умер от повторного инфаркта
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