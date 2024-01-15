Стадников Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Стадникова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веснянкина Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Стадникова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Стадникова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1956
Сын: Стадников Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Стадникова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно