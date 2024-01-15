Стадников Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтадников Григорий Иванович

Стадников Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стадникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Стадникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веснянкина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Стадникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Стадникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1956

Сын: Стадников Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Стадникова Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.