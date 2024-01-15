Стадникова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадникова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стадников Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Стадников Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веснянкина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Стадников Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Стадников Григорий Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1956

Сын: Стадников Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Стадников Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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